مستند.. "الحنبلي" يرفع دعوى قضائية باستبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من انتخابات الزمالك

في واحدة من المفاجات بانتخابت نادي الزمالك، قاك ماجد الحنبلي المرشح لرئاسة القلعة البيضاء برفع دعوى قضائية يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب المرشح لنفس المنصب من الانتخابات.

وقام الحنبلي برفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك وحسين لبيب وفاروق جعفر.

وطالب ماجد الحنبلي في الدعوى التي قام برفعها بالحكم بصفة مستعجلة في استبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من الطشوف الانتخابية النهائية للانتخابات المقرر انعقادها يوم 20 اكتوبر المقبل.