خالد عيش: قرارات الرئيس انحياز لنبض الشارع ودعم لمحدودي الدخل

قال النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت متوافقة مع متطلبات المرحلة الراهنة، وحتى يكون لدينا نسبة وتناسب بين حجم الدخول وبين الأسعار.

خالد عيش: القرارات انحياز لنبض الشارع

وشدد خالد عيش على أن تلك القرارات انحياز لنبض الشارع وتعكس متابعة الرئيس اليومية لحال المواطنين وأنه لا يدخر مجهودًا لدعم محدودي الدخل ومثال ذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

هذا وقد طالب النائب خالد عيش، بضرورة تكاتف رجال الأعمال والمجلس القومي للأجور وأن يكون هناك توافق، حتي يكون لدينا قرارات مماثلة داخل القطاع الخاص الذي يضم ملايين العمال، خاصة وأن الرئيس تحدث حول المتاح والمأمول.

النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ



