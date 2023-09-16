رئيس جامعة كفرالشيخ: تمثيل مشرف ومراكز متقدمة لطلابنا

في أسبوع شباب الجامعات المصرية ال 13..

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم السبت، أن فرق الجامعة المشاركة في منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر تحت شعار "الجمهورية الجديدة- حلم وطن"، والذي نظمته جامعة حلوان في الفترة من 8 إلى 14 من سبتمبر الحالي، حققت الكثير من الجوائز في منافسات الأنشطة المتنوعة.

وهنأ رئيس جامعة كفرالشيخ، الطلاب الفائزين المشاركين في منافسات الأسبوع.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية في أسبوع شباب الجامعات المصرية الذي يعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب، ويضم العديد من الأنشطة التي تساهم في اكتشاف وتنمية ورعاية مواهب الطلاب.