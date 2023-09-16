مانشستر يونايتد وبرايتون.. راشفورد يقود كتيبة إيريك تين هاج

كشف الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بقيادة إيريك تين هاج، عن تشكيل فريقه أمام برايتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود ماركوس رشفورد تشكيل مانشستر يونايتد، والذي جاء كالتالي:

مانشستر يونايتد

حارس المرمى: أونانا

الدفاع: دالوت - ليندلوف - ليساندرو مارتينيز- ريجيليون

خط الوسط: كاسيميرو - إريكسن - مكتومناي

الهجوم: راشفورد - هويلاند - برونو فيرنانديز

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط، بينما يحل في المركوز السادس بـ 9 نقاط، بعد مرور 4 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان اليونايتد قد نجح في تحقيق الفوز في أولى الجولات على وولفرهامبتون بهدف دون رد، ثم تلقى الخسارة أمام توتنهام بهدفين دون رد، ثم الفوز على نوتينجهام فورست 3-2، ثم الخسارة أمام آرسنال 1-3.

بينما يبحث برايتون عن نتيجة إيجابية ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على نيوكاسل في الجولة الماضية، وذلك من خلال تحقيق الفوز على كتيبة إيريك تين هاج.

وتنطلق صافرة حكم مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD .