ليفربول يسجل الهدف الثالث في شباك ولفرهامبتون وصالح "هاتريك أسيست"

أحرز فريق ليفربول، هدف التقدم الثالث في شباك نظيره ولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل الهدف اللاعب هيرفي إيلوت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أندرو روبيرتسون في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، من صناعة محمد صلاح، ليقلب ليفربول تأخره بهدف، لتقدم بهدفين لهدف.

تقدم هوانغ هي تشان لولفرهامبتون بهدف مبكر في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، وسجل كودي جاكبو هدف التعادل في الدقيقة 55 من صناعة النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي سدد الكرة على المرمى وتابعها جاكيو ليسجل هدف التعادل قبل أن يتقدم ليفربول بهدف روبيرتسون، لتصبح النتيجة تقدم الريدز بهدفين لهدف من صناعة محمد صلاح أيضًا.

ويختتم ليفربول ثلاثيته في شباك ولفرهامبتون بهدف أندرو روبيرتسون في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، من صناعة محمد صلاح، ليقلب ليفربول تأخره بهدف، لتقدم بثلاثية لهدف، من صناعة محمد صلاح، ليصبح "هاتريك أسيست"

تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:

وبدأ ليفربول مباراته أمام ولفر هامبتون بتشكيل يضم كلًا من:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، جاريل كوانساه، أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: كيرتس جونز، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يقع نظيره وولفرهامبتون في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.