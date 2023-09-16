ليفربول يسجل هدف التقدم في شباك ولفرهامبتون ومحمد صلاح يواصل صناعة الأهداف

أحرز فريق ليفربول، هدف التقدم في شباك نظيره ولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل الهدف اللاعب أندرو روبيرتسون في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، من صناعة محمد صلاح، ليقلب ليفربول تأخره بهدف، لتقدم بهدفين لهدف.

وكان هوانغ هي تشان قد تقدم لولفرهامبتون بهدف مبكر في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بعدما سيطر لاعبو ولفرهامبتون على مجريات اللعب ولاحت لهم أكثر من فرصة قبل تسجيل الهدف المبكر.

وسجل كودي جاكبو هدف التعادل في الدقيقة 55 من صناعة النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي سدد الكرة على المرمى وتابعها جاكيو ليسجل هدف التعادل لتصبح النتيجة 1 – 1، قبل أن يتقدم لفربول بهدف روبيرتسون، لتصبح النتيجة تقدم الريدز بهدفين لهدف.

تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:

وبدأ ليفربول مباراته أمام ولفر هامبتون بتشكيل يضم كلًا من:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، جاريل كوانساه، أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: كيرتس جونز، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يقع نظيره وولفرهامبتون في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.