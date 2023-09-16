ميلاد عبد الوارث عسر ورحيل فؤاد المهندس.. حدث في يوم 16 سبتمبر

يحمل يوم 16 سبتمبر، في طياته العديد من الأحداث الهامة منها ميلاد العظماء ورحيم بعضهم عن عالمنا، وايضًا احداث اثرت على مجرى سياسات دول وتسببت في إنشاء بلاد وانهيار اخرى، وعبر التقرير الحالي تعرض “بوابة الوفد” لكم أبرز احداث ذلك اليوم خلال الأسطر التالية.

أحداث يوم 16 سبتمبر

1400 - المتمرد الويلزي أوين غليندور يعلن نفسه أميرًا لويلز.

1431 - تمت معاهدة فخرية بين المسلمين والقشتاليين في الأندلس، قطعت بها مملكة قشتالة أكبر خطوة في سبيل تحقيق أمنيتها لتصفية الوجود الإسلامي في الأندلس.

1543 - وقع العثمانيون معاهدة مع فرنسا لإدارة ميناء طولون الفرنسي.

1591 - عقدت الدولة العثمانية معاهدة مع بولونيا نصت على تبعية بولونيا (لتوانيا) للدولة العثمانية.

1776 - وقوع «معركة مرتفعات هارلم»، وهي إحدى معارك حرب الاستقلال الأمريكية.

1804 - قام العالم الكيميائي والفيزيائي الفرنسي لويس جوزيف بطلعة في منطاد مملوء بالهيدروجين والتحليق على ارتفاع 7.16 متر. لقياس جاذبية الكرة الأرضية ودرجة الحرارة وضغط الهواء والتركيز الكيميائي.

1810 - استقلال المكسيك عن إسبانيا.

1908 - تأسيس شركة جنرال موتورز.

1931 - القوات الإيطالية تعدم شنقًا المجاهد الليبي عمر المختار.

1940 - منظمة «الليحي» الصهيونية تستولي على مدخرات بنك آباك في تل أبيب بعد اعتقال أحد أعضائها.

1941

شاه إيران رضا بهلوي يتنازل عن العرش لابنه محمد رضا بهلوي.

المشير النازي فيلهلم كايتل يأمر بقتل 50 شيوعيًا عن كل جندي ألماني جريح وقتل 100 منهم عن كل جندي ألماني قتيل.

تاج الدين الحسني يتسلم رئاسة الجمهورية السورية رسمياً بتكليف من سلطة الانتداب الفرنسي، ويطلب من حسن الحكيم تشكيل الحكومة الجديدة.

1945 - استسلام القوات اليابانية في هونغ كونغ للأدميرال البريطاني «سيسيل هاركورت».

1952 - الشيخ محمد الخضر حسين يتولى مشيخة الأزهر خلفا للشيخ عبد المجيد سليم البشري الذي استقال.

1955 - انقلاب عسكري يطيح الرئيس خوان بيرون في الأرجنتين.

1959 - الرئيس الفرنسي ديغول يعترف للجزائريين بحق تقرير مصيرهم.

1963 - تأسيس ماليزيا من اتحاد الملايا وسنغافورة وبورنيو الشمالية البريطانية وسراوق.

1966 - تدشين دار أوبرا ميتروبوليتان بمركز لينكون في مانهاتن.

1969 - تعيين الإمام الأكبر محمد الفحام شيخا للجامع الأزهر.

1970 - ملك الأردن الحسين بن طلال يعلن الحكم العسكري في أعقاب اختطاف أربع طائرات مدنية من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جورج حبش.

1975 -

بابوا غينيا الجديدة تحصل على استقلالها من أستراليا.

انضمام كل من الرأس الأخضر وموزمبيق وساو توميه وبرينسيب إلى الأمم المتحدة.

1978 -

أعلن الحاكم العسكري الباكستاني رئيس السلطة التنفيذية الجنرال محمد ضياء الحق نفسه رئيساً للجمهورية ليصبح بذلك الرئيس السادس لباكستان.

ستون ألف قتيل في زلزال في إيران.

1979 - وصول نائب رئيس الوزراء الأفغاني حفيظ الله أمين للسلطة بعد إطلاق نار في القصر أدى إلى مقتل رئيس الوزراء تاراكي.

1980 - انضمام سانت فنسينت والجرينادينز إلى الأمم المتحدة.

1982 -

بدء مذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان.

إعدام وزير الخارجية الإيراني الأسبق صادق قطب زاده بتهمة التآمر على الدولة.

1987 - توقيع بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.

1990 - أعلن في بغداد تعيين علي حسن المجيد وزير الحكم المحلي محافظاً للكويت.

1991 - بدء محاكمة الرئيس البنمي المخلوع مانويل نورييغا في الولايات المتحدة.

1992 - رفضت الحكومة البريطانية الدخول في نظام سعر الصرف الأوروبي.

1998 - تأسيس الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر.

2004 - إعصار إيفان يضرب فلوريدا ويسبب دمار هائل ليصبح رابع أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة في تاريخها.

2005 - دولة الكويت توقع في مقر الأمم المتحدة على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لتصبح الدولة الستون التي توقع على هذه الاتفاقية.

2009 - الرئيس اللبناني ميشال سليمان يعيد تكليف زعيم تيار المستقبل النائب سعد الدين الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية وذلك بعد تسميته من 73 نائب من نواب المجلس النيابي.

2009 - إغلاق الجيش الأمريكي لسجن بوكا، أنثاء احتلاله للعراق.

2013 -

حادثة القتل الجماعي في واشنطن نافي يارد تخلف 13 قتيلا بينهم منفذ العملية، إلى جانب حوالي 27 جريحا.

إعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي وذلك بعد توقف دام لأكثر من خمسة أشهر بعد أزمة 2013.

2014 - انطلاق اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

2015 -

زلزال عنيف مقداره 8.3 على مقياس رختر يضرب مدينة إلابل في تشيلي.

انقلاب عسكري في بوركينا فاسو واعتقال الرئيس ميشيل كافاندو ورئيس الوزراء يعقوب إسحاق زيدا ومسؤولين آخرين.

2017 - المنتخب التونسي يفوز بالدورة 29 من بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة وذلك أمام حامل اللقب منتخب نيجيريا.

2018 - مقتل 70 شخصًا على الأقل بسبب إعصار مانكوت الذي ضربَ الفلبين وتايوان وبعض الأجزاء الجنوبية من الصين.

2020 - يوشيهيديه سوغا يتولَّى رئاسة وزراء اليابان خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي.

2022 - مقتل الشابة مهسا أميني في العاصِمة الإيرانيّة طهران، من قِبل شرطة الأخلاق، مما أدى إلى إحتجاجات ومظاهرات عارمة في المدن الإيرانية.

مواليد يوم 16 سبتمبر

1894 - عبد الوارث عسر، ممثل مصري.

1945 - ليلى نظمي، مغنية مصرية.

وفيات يوم 16 سبتمبر

2006- فؤاد المهندس، ممثل مصري.