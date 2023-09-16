خدمات بيطرية لـ 1492 رأس ماشية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود القافلة البيطرية المجانية التى نفذتها مديرية الطب البيطرى بقرية بنى مهدى ، إحدى قرى مجلس قروى بنى محمد سلطان بمركز ومدينة المنيا، وذلك ضمن سلسلة من القوافل البيطرية المجانية ، بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية ، وتقديم أفضل الخدمات للمربين ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، إن المديرية قدمت خدماتها البيطرية لـ 1492 رأس ماشية ، حيث شملت علاج جماعي وعلاج باطني ، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية ، و فحص باستخدام جهاز السونار، بالإضافة ، إلي التوعية للمواطنين ، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري ، للحفاظ على الثروة الحيوانية.