السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

خدمات بيطرية لـ 1492 رأس ماشية بالمنيا

القافلة البيطرية
القافلة البيطرية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود القافلة البيطرية المجانية التى نفذتها مديرية الطب البيطرى بقرية بنى مهدى ، إحدى قرى مجلس قروى بنى محمد سلطان بمركز ومدينة  المنيا، وذلك ضمن سلسلة من القوافل البيطرية المجانية ، بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية ، وتقديم أفضل الخدمات للمربين ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، إن المديرية قدمت خدماتها البيطرية لـ 1492 رأس ماشية ، حيث شملت علاج جماعي وعلاج باطني ، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية ، و فحص باستخدام جهاز السونار، بالإضافة ، إلي التوعية للمواطنين ، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري ، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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