القبض على شخص بالإسماعيلية لإتجاره في النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غيرالمشروع فى النقد الأجنبى.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالثالإسماعيلية ، لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .. وبحوزته (مبالغ مالية كبيرة عملات "محلية وأجنبية" - هاتف محمول خاص به "مُحمل بمحادثات تفيد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.