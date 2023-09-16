ليفربول يتأخر أمام ولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول، أمام نظيره ولفرهامبتون، بتأخر الريدز بهدف من دون رد في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز الهدف اللاعب هوانغ هي تشان في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بعدما سيطر لاعبو ولفرهامبتون على مجريات اللعب ولاحت لهم أكثر من فرصة قبل تسجيل الهدف المبكر.

واستمر ولفرهامبتون في الهجوم وهدد مرمى الريدز بأكثر من كرة في حين فشلت كل محاولات صلاح ورفاقه في إدراك هدف التعادل وأهدروا العديد من الفرص السهلة.

تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:

وبدأ ليفربول مباراته أمام ولفر هامبتون بتشكيل يضم كلًا من:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، جاريل كوانساه، أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: كيرتس جونز، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يقع نظيره وولفرهامبتون في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.