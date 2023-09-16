حملات مكثفة لرفع الاشغالات بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة، لتحقيق الإنضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، بتحرير 25 محضراً متنوعا خلال حملة بحي شمال المدينة ، حيث تم رفع التعديات والاشغالات من شارعي (عامر- العهد الجديد) وذلك تيسيرا لحركة السير أمام المواطنين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، من تحرير 117 محضراً خلال حملات مكبرة لرفع الإشغالات التي تعيق الحركة بمحيط شوارع (الجمهورية - بورسعيد – الشوانى)، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر إشغال و106 إزالة إدارية، وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز المنيا ، تم تحرير 10 محاضر إشغال طريق خلال حملة لرفع الإشغالات بنطاق حي وسط في شوارع ، (الحسيني - الحرية - الجيش) وتم رفع جميع الإشغالات من الطريق العام وتم التنبيه على جميع أصحاب المحلات بالإلتزام بالحيز القانوني للمحلات ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة مكثفة لرفع الإشغالات بمدينة مطاي وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمدينة مطاي ، وإزالة الإشغالات وتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات ، وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية للمدينة.

وفى مركز ومدينة مغاغة، شنت الوحدة المحلية حملة إشغالات تم خلالها تحرير 30 محضرا متنوعا، و إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية ، بعدم وضع اي إشغال بالشارع ،وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين.