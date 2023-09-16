افتتاح معرض "أهلا مدارس" في البرلس بكفر الشيخ

بنسب تخفيض تصل إلى 30%

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة البرلس، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بنظيم العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه سبق افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة كفرالشيخ، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 إلى 30%، وجرى توفير مستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم.

وأكد نورالدين، أن المعارض سوف افتتاحها في مراكز ومدن المحافظة، لتوفير كافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، بأسعار مخفضة وخصومات كبيره وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.