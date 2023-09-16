السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انطلاق الدورة الثامنة لمعرض الكتاب بنادى طلعت حرب.. الثلاثاء

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق فعاليات معرض الكتاب فى دورته الثامنة، الذى ينظمه نادى طلعت حرب برئاسة محمد الأتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، فى الخامسة من مساء يوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر الجارى، بمقر النادى بالعجوزة .

يشهد الافتتاح شريف خليل المدير التنفيذي للنادي، الإعلامى حسن هويدى وكيل وزارة الإعلام سابقا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى، وكوكبة من المثقفين والكتاب ورجال الصحافة والإعلام .

يضم المعرض مجموعة كبيرة من الكتب الهامة فى مختلف المجالات، ويستقبل المعرض زواره من أعضاء النادى بداية من الخامسة مساء إلى الحادية عشرة مساء، وذلك حتى يوم ٢٨ سبتمبر الجارى.

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