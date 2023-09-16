المؤبد وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة والاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة عشر، اليوم، بمعاقبة المتهم " م.م.م" غيابيا بالسجن المؤبد ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عن التهمة الاولي والحبس مع الشغل لمدة سنة واحده، وتغريمه ألف جنيه عن التهمة الثانية ، ومصادرة المضبوطات، والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه، بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2362 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، أن تحرياتها دلت علي قيام المتهم " م.م.م" عامل ،بمزالة نشاطا في الإتجار بالمخدرات ، مستخدما دراجة بخارية في أعمال الترويج ، فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده ، فأبصرته يقوم بأعمال الإتجار بالمخدرات، فتم ضبطه وضبط الدارجة البخارية، وعثر بحوزته علي علبة سجائر تحوي علي لفافة بلاسكتية كبيرة بداخلها مخدر الهيروين، وكذلك 3 لفافات لمخدر الهيروين، وعثر على سلاح أبيض، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته ،والدراجة البخارية لتسهيل عملية الإتجار ، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.