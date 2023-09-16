ليفربول يستقبل هدفا مبكرا أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

استقبل فريق ليفربول، هدفا مبكرا أمام نظيره ولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع بين الفريقيم حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز الهدف اللاعب هوانغ هي تشان في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بعدما سيطر لاعبو ولفرهامبتون على مجريات اللعب ولاحت لهم أكثر من فرصة قبل تسجيل الهدف المبكر.

تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبدا ليفربول مباراته أمام ولفر هامبتون بتشكيل يضم كل من:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، جاريل كوانساه، أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: كيرتس جونز، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يقع نظيره وولفرهامبتون في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.