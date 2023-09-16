السيسي يفتتح عددًا من المشروعات فى بنى سويف (شاهد)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات بمحافظة بنى سويف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش زيارته قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قاعة الاحتفالات بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار زيارته لافتتاح عدد من المشروعات القومية بقرية سدس الأمراء.

وبدأ الرئيس السيسي الافتتاح بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا إعصار ليبيا.

أعرب أحد المواطنين من محافظة بني سويف عن فرحته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرية سدس الأمراء.

وقال السيسي :" أقسم بالله ربنا ما يحرمنا منك أبدًا أنت البركة بتاعتنا وأنت اللي حييت الدولة، متحرمش منك يا ريس" وتم أخذ لقطات تصويرية مع المواطن تلبية لندائه.

قدم أحد المواطنين بمحافظة بني سويف، في قرية سدس الأمراء، “سبحة” هدية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال زيارته لمسكنه.

أهالي قرية سدس الأمراء:

وكان أهالي قرية سدس الأمراء احتشدوا لاستقبال الرئيس السيسي، وذلك خلال زيارته لافتتاح العديد من المشروعات القومية في المحافظة وبعض المشاريع الصحية في القرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظة بني سويف:

ومن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.