جهود مُكثفة لتجفيف مصادر تجارة المُخدرات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) .. وبحوزته (كمية من مخدرى"الآيس، الهيروين").

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان).. وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام- كمية من مادة الأسيتون مخلوطة بسائل الكيتامين المخدر- كمية من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة- 2 ميزان حساس- مكواة لتغليف الأكياس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

ضبط (عامل وسائق توك توك- مقيمان بمحافظة الجيزة)بدائرة قسم شرطة الساحل.. وبحوزتهما(كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,240 كيلو جرام).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج..وبحوزته (كمية من مخدرالأستروكس وزنت 1,200 كيلو جرام).

ضبط (فكهانى- مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة السلام أول..وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)..وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - عدد 420 قرص لعقار الكبتاجون المخدر- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.