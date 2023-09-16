أردوغان يُعلن مُقترح لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا

صرح الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، أنه اقترح على روسيا وأرمينيا وأذربيجان، عقد اجتماع رباعي على مستوى الرؤساء حول قضية ناجورنو كاراباخ، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت.

وأضاف أردوغان مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن الأولوية الآن هي إجراء المفاوضات بشكل ثلاثي، كما هو مخطط له، لكن أنقرة تعرض الاجتماع بشكل رباعي.

وأوضح الرئيس التركي أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين نقلا هذا الاقتراح إلى أرمينيا وأذربيجان، مضيفا "دعونا نجتمع ونناقش معًا الخطوات التي يجب اتخاذها".

وأشار أردوغان، أنه حتى الآن لم تتلق تركيا ردًا إيجابيًا أو سلبيًا على اقتراحه.

وفي وقت سابق، قال المتحدث بإسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن موسكو تشعر بالقلق من عدم تراجع التوترات بين يريفان وباكو.

تعليق جديد من "أردوغان" حول الأضرار السلبية للأزمة في أوكرانيا

تُطال الأضرار السلبية للأزمة في "أوكرانيا"، الاقتصاد والسياسة الخارجية وكل المجالات، حسبما أفاد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، في كلمة له الأربعاء.

وأضاف أردوغان خلال حفل تخرج فوج عسكري بجامعة الدفاع الوطني التركية، أن التضخم حول العالم بات الأسوأ على الإطلاق.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده من أكثر الدول المستعدة لهذه التغيرات والأزمات التي يعيشها العالم.

الصناعة الحربية التركية

وتطرق في كلمته إلى الصناعة الحربية التركية، حيث قال "الكل في الشرق والغرب بات يقبل ويدرك التغير الكبير الذي حصل في قوة الجيش التركي والصناعات الدفاعية التركية".

وتابع أردوغان قائلًا "إن الصناعات الدفاعية التركية باتت أسطورة عالمية مهمة".