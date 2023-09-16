إصابة 6 في حادث تصادم بالسويس

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى على طريق السويس، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة بأخرى ووجود مصابين أعلى طريق السويس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين تصادم سيارة بأخرى، وأسفر عن ذلك إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.