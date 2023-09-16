ضربه حتى الموت..المشدد 6 سنوات لسايس بتهمة إنهاء حياة نجلة ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة سايس أنهال على نجله بالضرب حتى أنهى حياته ببولاق الدكرور بالسجن المشدد 6 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر حسانين ، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد وعماد الدين عيسي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر رأفت عبد التواب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 8438 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 1493 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة قيام المتهم أحمد فكري، 45 سنة، سايس، بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بضرب نجله «مهند» مع سبق الإصرار لتقويم سلوكه وتأديبه فانقلب تهذيبه إلى تعذيبه فانهال عليه ضربًا باستخدام «قطعة خشبية ، سلك كهربائي» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية، فأحدث إصابته التي أودت بحياته بيد أنه لم يقصد من تعديه ذلك قتلا، ولكن أفضى ضربه إلى موته.

تم إحالة النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة بتهمة الضرب الذي أفضى إلى موت، لتصدر حكمها المتقدم عليه.

وحدد قانون العقوبات فى مادته رقم (236) العقوبات المقررة على المتهمين في قضايا الضرب المفضي إلى الموت، فنصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.