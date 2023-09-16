السعودية تعتقل 827 شخصًا حاولوا دخول المملكة بطرق غير شرعية

أعلنت "وزارة الداخلية السعودية"، ضبط 15812 مُخالفًا في مختلف مناطق المملكة، منهم 9801 مُخالف لنظام الإقامة، و3801 مُخالف لنظام أمن الحدود، و2207 مُخالفين لنظام العمل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

جاء ذلك خلال الحملات الميدانية التي قامت بها الوزارة السعودية خلال الأسبوع المنصرم.

وأوضحت أن من من بين المقبض عليهم 827 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة (61% ) منهم يمنيو الجنسية، و( 18%) إثيوبيو الجنسية، و( 21% ) جنسيات أخرى.

كما تم ضبط ( 45 ) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

فيما ألقت القبض على ( 15 ) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 44016 ) وافدًا مخالفًا، منهم (36701 ) رجل، و( 7315 ) امرأة.

كذا؛ تم إحالة ( 37221 ) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 2017 ) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 9576 ) مخالفًا.

رياح نشطة وعواصف ترابية في السعودية.. الأرصاد تُحذّر

تشهد منطقة "جازان السعودية"، رياحًا نشطة وعواصف ترابية، إذ دعت السلطات بالمنطقة الجميع إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

أعلنت الأرصاد السعودية إنذارًا باللون الأحمر لسكان المنطقة، إذْ توقعت أمطارًا غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع أمواج البحر.

كما توقعت الأرصاد السعودية انتهاء هذه الحالة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

أصدرت وزارة الداخلية السعودية الخميس بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل شخصًا بإطلاق النار عليه، في المنطقة الشرقية.

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم ماجد بن خالد بن ناصر السبيعي، سعودي الجنسية، على قتل فيصل بن ناصر بن مرعيد السبيعي، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بطلقات عدة مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما، وتعاطي أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر، وقيادة السيارة تحت تأثيرهما".