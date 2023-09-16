خالد سمير يبرز أهمية وكيفية تنمية السياحة الرياضة في بحث علمي

حرص العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك على إلقاء الضوء على أهمية السياحة الرياضية وكيفية تنميتها، من خلال بحث علمي بعنوان " السياحه الرياضيه كأحد دعائم السياحه المستدامه لرؤية مصر ٢٠٢٣ .

وقام الدكتور خالد سمير بعرض البحث ضمن مشروع المركز العلمي الدولي لأبحاث و دراسات الرياضه للجميع و المنشوره بالمجله العلميه لوزارة الشباب و الرياضه، وذلك ضمن فاعليات المؤتمر العلمي للريضة للجميع والذي عقد مؤخرا بالقاهرة بتنظيم الاتحاد المصري للرياضة للجميع تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونال البحث إشادة واسعة خلال مناقشته بالمؤتمر ، كما حرص الاستاذ الدكتور كمال درويش رئيس اللجنه العلميه لوزارة الشباب و الرياضه و عميد كلية التربيه و رئيس قطاع الرياضه سابقا على التعرف بشكل مفصل على محتوي و مضمون و اهداف البحث والذي ناال إعجابه بشكل كبير، في حين طالب الدكتور صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بضرورة الاهتمام بهذا البحث وإلقاء الضوء عليه إعلاميا خاصة وانه يتناول قضبة غاية في الأهمية وتمثل جانب كبير من تطوير السياحة الرياضية في مصر.

من جانبه وجه الدكتور خالد سمير الشكر لمسؤولي وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع على الاهتمام بالبحث ووضع نتائجه ضمن توصيات المؤتمر الختامية متمنيا أن يساهم البحث في ذيادة القدرة على استغلال قدرات مصر السياحية الهائلة في تطوير الرياضة والعمل على جذب المزيد من الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية تنفيذا لبرامج السياحه المستدامه ضمن رؤية مصر ٢٠٢٣.