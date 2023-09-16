كنا بنهزر.. الاستماع لأقوال الطالبين بتهمة تقيد زميلهم على التيك توك

استمعت نيابة غرب القاهرة الكلية، اليوم، برئاسة المستشار محمد الطيب، لأقوال طالبين متهمين بتقيد زميلهما وربطه في عامود بمنطقة الوايلي.

حيث قال المتهمين في أقوالهم أمام النيابة العامة أنهم قيدا زميلهم "ربطاه" على عامود بقصد المرح والمزاح معه، ووذلك عقب وصلة تحدي وهزار بينهم وهو كان يعلم بذلك ولم يعترض حينها، كما يعلم أنهما اعتاد نشر الفيديوهات على تطبيق تيك توك بقصد زيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح والتسلية والمتعة.

ولكن عقب انتشار الفيديو أخبرهم بمسحه بسبب رؤيته من أسرته واعتراضهم ولكنهم لم يمتثلوا ولم يعتقدوا ان ما فعلوه سيقودهما للسجن خاصة أنهم لم يأذوا صديقهم بشيء أو يصيبوه بضرر.

وسبق أن قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس طالبين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتقييد طالب بأحد أعمدة الإنارة وتصوير مقطع فيديو له، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية عن تفاصيل تضرر سيدة وبصحبتها نجلها "طالب" من طالبين؛ لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.