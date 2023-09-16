شاهد.. نجلاء المنقوش تظهر في صالة حلاقة راقية بـ "تركيا"

عاد اسم وزيرة الخارجية الليبية، "نجلاء المنقوش"، إلى الواجهة مُجددًا بعد تداول صورة لها قيل إنها في صالون حلاقة نسائي بتركيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

ونشر صحفي ليبي على حسابه في منصة "X" اليوم السبت، صورة للمنقوش وعلق: "أنشر حصريا صورة حديثة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في أغلى مزين في تركيا من المال العام".

وانهالت التعليقات بين مُنتقد لها في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادها بعد إعصار "دانيال" الذي أودى بحياة الآلاف، ومدافع رأى أن تصرفها عاديا، ولا يجوز التدخل في شؤون الناس الخاصة.

ولم تتمكن "روسيا اليوم" من التأكد من صحة الصورة أو مكان التقاطها، فيما نفى آخرون أن تكون صحيحة.

واختفت المنقوش أواخر أغسطس الماضي، بعد أن كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، ما أثار انتقادات حادة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورد فعل شعبيا غاضبا.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن رئيس الحكومة أقال المنقوش من منصبها وزيرة للخارجية، بعد إيقافها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

تشكيل لجنة تحقيق في لقاء المنقوش وكوهين.. البرلمان الليبي يُوضح

وفي وقت سابق، قرر "البرلمان الليبي"، خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح، تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المُقالة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي إن اللجنة ستتكون من ثلاثة قانونيين، وستكون مهمتها متابعة سير التحقيقات بمكتب النائب العام في الواقعة؛ مشيرا إلى وجود استياء كبير لدى بعض النواب من عملية سير التحقيق في لقاء المنقوش - كوهين.

وأضاف الجروشي في تصريحاته أن البرلمان ناقش أيضًا رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.

هذ وتنص المادة "7" من القانون على: "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتهم أو الذين يعملون لحسابها".