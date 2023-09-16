بدء فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية بالشرقية

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية( لغات)، بمنطقة الشرقية الأزهرية، بمقر قاعة التدريب التربوي بديوان عام المنطقة، وذلك لتأهيل معلمات رياض الأطفال لاعدادهن للعمل بمعاهد اللغات، ومن المقرر أن تستمر فعاليات التدريب حتى نهاية الأسبوع الجاري، الخميس الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣م.

وقال رئيس منطقة أزهر الشرقية، إن البرنامج يستهدف تحسين ورفع كفاءة معلمات رياض الأطفال، من خلال تنمية المهارات الأساسية للغة الانجليزية بجانب بعض أساليب وطرائق التدريس التي تناسب مرحلة رياض الأطفال .

وأشار الدكتور السيد البنان ، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية وإدارة إدارة التدريب التربوي، تشرف على تنفيذ البرنامج من خلال مجموعة من التقارير اليومية، للوقوف على أهم مميزات البرنامج، مشيدًا بدور إدارتي التعليم إدارة التعليم النموذجى وإدارة رياض الأطفال، وكذلك توجية اللغة الانجليزية بالمنطقة .