بدء تطبيق عطلة السبت بجامعة جنوب الوادي الأسبوع القادم

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، بدء تطبيق قرار مجلس جامعة جنوب الوادي باعتبار يوم السبت من كل اسبوع إجازة رسمية للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية بدءاً من السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وأكد رئيس الجامعة على استفادة العاملين بالمستشفيات الجامعية من هذا القرار مع عدم الإخلال بالخدمات الطبية المقدمة إلى مرضى المستشفيات الجامعية والمترددين عليها وبما لا يؤثر على عمل العيادات الخارجية التي تعمل طوال أيام الاسبوع .

وبيّن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه سيتم منح جميع الإدارات الغير متعاملين بشكل مباشر مع جمهور المستشفيات يوم السبت إجازة من كل أسبوع، وسيتم تطبيق نظام التناوب بين الإدارات والأقسام ذات التعامل المباشر لضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة، كما تم تعديل جدول العيادات الخارجية بما يتناسب مع هذا القرار.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى في أخر جلساته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة على اعتماد يوم السبت من كل اسبوع أجازة رسمية للعاملين بجامعة جنوب الوادى.