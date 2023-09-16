نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد افتتاح فعاليات البطولة الرياضية

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، اليوم السبت، فعاليات افتتاح فعاليات البطولة الرياضية فى ألعاب ( كرة القدم - كرة الطائرة - البادل تنس - إسكواش ) فى الفترة ٢٠٢٣/٩/١٦ حتى ٢٠٢٣/١٠/٥م ، وذلك بالمركز الرياضى بقيادة الجيش الثانى الميدانى.

وشاركت جامعة الزقازيق بوفد مكون من ٣٣ طالب فى ( كرة القدم - تنس الطاولة - كرة السرعة )، كما شاركت بعشرة طلاب فى طابور العرض فى افتتاح البطولة بمشاركة جامعات ( العريش - قناة السويس - حورس - المنصورة - بورسعيد - سيناء - دمياط - الدلتا ).

ونقل الدكتور عاطف حسين تحيات الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، معربا عن بالغ سعادته بحضور هذه الاحتفالية، ومؤكدا أن الاحتفال بنصر أكتوبر يدفعنا إلى استعادة صفحة خالدة فى كتاب الوطن وأحداث مصيرية فى تاريخنا المعاصر، مشيرا إلى أن حرب اكتوبر سيبقى رمزا لعظمة مصر وصلابة ارادتها، مطالبا أن تكون أحداث تلك المرحلة التى تمثل إعجازا وإنجازا سطره التاريخ، حاضرة فى وعى أجيالنا الجديدة يستمدون منها الهاما متجددا يشحذ الهمم والعزائم ، نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن مشاركة جامعة الزقازيق فى البطولة تأتى ضمن منافسات المجموعة ب، حيث تلتقى الجامعة مع جامعة المنصورة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١٨، ثم مقابلة جامعة قناة السويس يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥، يليها مقابلة جامعة دمياط يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١م.