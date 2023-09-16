دون خسائر في الأرواح..احتراق سيارة أعلى كوبري نفيشة بالإسماعيلية

احتراق سيارة ملاكى على كوبرى نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية، دون خسائر بشرية وجرى عمليات التبريد ورفع حطام الحادث لتيسير حركة المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة،مفاده ورود بلاغ بتعرض سيارة ملاكى للاحتراق على كوبرى نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحريق كما تم الدفع بسيارة اطفاء وسيارة إسعاف الى مكان الحريق، وونجحت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الاهالى من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.