الداخلية تُواصل جهود مكافحة قرصنة بث القنوات المُشفرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية لاسيما جرائم البرمجيات والبث الفضائي .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة محلين بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة يقوما من خلالهما ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأسفرت الجهود عن تحقيق الآتى :

ضبط (مالك المحل الأول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25 جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص) .

ضبط (المدير المسئول عن المحل الثانى) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص).

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.