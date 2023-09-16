World of Business تضم أشهر المؤثرين العرب من اليوتيوبرز والتيكتوكرز

بعد النجاحات التي حققتها شركة “World of Business”، أصبحت محط أنظار المشاهير في جميع أنحاء العالم العربي و أصبحت تضم أكبر عدد من المشاهير و المؤثرين اليوتيوبرز والتيكتوكرز العرب.

تعد شركة “World of Business” من أقوى وأنجح شركات تواصل اجتماعي في العالم العربي ، فهي تستلم حسابات المشاهير من الألف الى الياء، وتصنع لهم المحتوى بطرق احترافية وأساليب تجذب المتابعين.

كما أنها الشركة الأولى التي أدخلت نوع جديد من التصوير السينمائي الخاص بالسوشال ميديا.

وفي ظل النجاحات التي حققتها الشركة، أصبحت محط أنظار الجميع اذ أنها دائما ما تكون الشركة السباقة على انتاج واصدار أحدث الأساليب المتطورة التي من شأنها أن تخدم عالم التواصل الاجتماعي.

وتعتبر شركة WOB من أضخم الشركات بحيث أنها تضم أكبر عدد من المؤثرين والمشاهير العرب أمثال الياس شحود، قمر الطائي، ليا حمزة، ياسمينة يونس، أحمد سلمون، علي الأخرس، سارة مهند، بيسان اسماعيل، مايا نعمة والكثير الكثير بعد.