مصطفي عزام يتفقد سيتي كلوب كفر الشيخ ويكرّم المتميزين رياضيًا ويستمع لمقترحات الأعضاء

تفقد الدكتور مصطفي عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب، فرع سيتي كلوب بمدينة كفر الشيخ أمس الجمعة، وشاهد تدريبات عدداً من الألعاب، كما حرص على تكريم المتميزين من كل لعبة مؤكدا على الرسالة التي تتبناها سيتي كلوب تجاه الرياضة والرياضيين.

وعلى هامش الجولة الميدانية، حرص رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب علي مصافحة الأعضاء والتواصل معهم والاستماع لمقترحاتهم واستفساراتهم.

وامتدت الجولة إلى ستاد كفر الشيخ والفندق الملحق به، ورافقه فريق عمل من سيتي كلوب لمتابعة عملية التطوير التي تجرى لمنشآت الفرع بالإضافة إلى عملية الصيانة للاستاد والفندق استعدادا للموسم الكروي.



وأشاد الدكتور مصطفي عزام بالتطور الملحوظ والمستمر الذي يشهده نادى سيتى كلوب فرع كفر الشيخ ، في سبيل تقديم خدمات رياضية وترفيهية واجتماعية وثقافية، تساهم في بناء الإنسان المصري وتتماشى مع توجهات الدولة المصرية .

وقال عزام إن الجولة التفقدية تأتي من منطلق الحرص على متابعة كافة الفروع، للوقوف على كافة المستجدات وعمليات التطوير المستمرة لتلبية طموحات أعضاء سيتي كلوب، مؤكداً أن أندية سيتى كلوب التى ولدت عملاقة فى مجال التطوير والإبداع، تهدف إلى تقديم خدمات رياضية وثقافية وصحية للأعضاء، فى المدن والمحافظات المختلفة، تضاهى ما تقدمه الأندية الكبرى فى القاهرة، فى إطار رؤية مصر 2030.