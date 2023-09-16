شريف العريان يشارك في المنتدى الأولمبي العالمي الثالث بأسطنبول

بمشاركة مصرية قوية تقام حاليًا فعاليات المنتدى الأولمبي العالمي الثالث بمدينة أسطنبول التركية.



ويمثل مصر في المنتدى الأولمبي العالمي الثالث كلا من المهندس شريف العريان رئيس الأولمبيين المصريين والنائبة آية مدني عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وعبير عيسوي عضو مجلس إدارة لجنة اللاعبين الأولمبيين عن افريقيا

ويقام المنتدى الأولمبي العالمي الثالث في أسطنبول والذي يضم ممثلين أولمبيين من قارات العالم الخمس لمناقشة أفضل الطرق لإحياء قيم الحركة الأولمبية في مجتمعاتهم من خلال خدمة مشاريع وفعاليات المجتمع.

وقام حاكم أسطنبول خلال فعاليات المنتدى بالتسويق لمدينته في ملف استضافة أولمبياد 2036 .

وعُقدت الدورة الأولى للمنتدى الأولمبي العالمي في موسكو عام 2015 والثانية في لوزان عام 2019 حيث اجتمع أكثر من 150 مشاركًا من 107 اتحادات أولمبية وطنية (NOAs) تحت شعار "أولمبيون من أجل الحياة"، حيث عزز المنتدى المكانة الخاصة للأولمبيين باعتبارهم سفراء في قلب الحركة الأولمبية، ودعم احتياجات الأولمبيين وتمكينهم من نشر المُثُل الأولمبية.