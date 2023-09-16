تعرف على سجل المواجهات بين ولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي

في افتتاح مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف في تمام الثانية والنصف بتوقيت القاهرة فريق ولفرهامبتون نظيره بنادي ليفربول على ملعب مولينو بمدينة ولفرهامبتون وهي المباراة التي يسعى خلالها ليفربول لاستكمال مسيرته الجيدة مع بداية الدوري.

ليفربول المنتعش و ولفرهامبتون المتراجع

يدخل ليفربول المباراة مع بداية الموسم التي حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادل في مبارياته الأربعة بالفوز على بورنموث و نيوكاسل واستون فيلا والتعادل فقط أمام تشيلسي خارج ملعبه وهو ما وضعه هدف المتصدر مانشيستر سيتي بفارق نقطتين فقط وهو ما يعزز من أمال الفريق في إمكانية تجاوز عثرات الموسم الماضي واستعادة إمكانية المنافسة على اللقب رغم صعوبة المنافسة مع السيتي المدجج بالنجوم.

أما ولفرهامبتون فيبدو أنه سيعاني كثيرا هذا الموسم حيث لم يحصد سوى ثلاث نقاط من أصل ١٢ نقطة بالفوز على ايفرتون المترنح وخسر ثلاث مباريات أمام مانشيستر يونايتد و برايتون وكريستال بالاس ليتواجد منذ البداية في منطقة المنافسة على البقاء في الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات ولفرهامبتون مع ليفربول

والتقى ولفرهامبتون مع ليفربول في ٩٦ مباراة عبر تاريخهما الطويل فاز الذئاب في ٣٠ مباراة بينما فاز أصحاب الزي الأحمر في ٥١ مباراة وتعادلا في ١٥ مباراة وسجل ولفرهامبتون ١٠٧ أهداف فيما سجل ليفربول ١٥٣ هدفا.

أما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب ولفرهامبتون فقد كان التقارب في النتائج كبيرا حيث حقق الولفز الفوز في ٢٠ مباراة وحقق ليفربول الفوز في ١٩ مباراة وتعادلا في ٩ مباريات وسجل ولفرهامبتون ٦٤ هدفا بينما سجل ليفربول ٦٥ هدفا.

نتائج المواجهات العشر الأخيرة بين ولفرهامبتون و ليفربول

٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ ليفربول - ولفرهامبتون : ١ / ٠

٢٣ يناير ٢٠٢٠ ولفرهامبتون - ليفربول : ١ / ٢

٦ ديسمبر ٢٠٢٠ ليفربول - ولفرهامبتون : ٤ / ٠

١٥ مارس ٢٠٢١ ولفرهامبتون - ليفربول : ٠ / ١

٤ ديسمبر ٢٠٢١ ولفرهامبتون - ليفربول : ٠ / ١

٢٢ مايو ٢٠٢٢ ليفربول - ولفرهامبتون : ٣ / ١

٧ يناير ٢٠٢٣ ليفربول - ولفرهامبتون : ٢ / ٢

١٧ يناير ٢٠٢٣ ولفرهامبتون - ليفربول : ٠ / ١

٤ فبراير ٢٠٢٣ ولفرهامبتون - ليفربول : ٣ / ٠

١ مارس ٢٠٢٣ ليفربول - ولفرهامبتون : ١ / ٠

