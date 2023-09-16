السبت 16 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على عاطل بالبحيرة وبحوزته أسلحة نارية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل بالبحيرة وبحوزته أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

اقرا أيضًا: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها


 

txt

نهب الآثار.. جريمة عابرة للتاريخ

txt

جريمة تزوير العملة..القانون يردع هوس جمع المال الحرام

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

 فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيما بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بالبحيرة) بالاتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة شبراخيت مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه..وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,900 كيلو جرام - 3 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية– طبنجة). 

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

وزارة الداخلية تشن حملة مُكبرة على تُجار المُخدرات

الإيقاع بتشكيل عصابى بالمنيا لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة

كشف ملابسات واقعة اختفاء سائق بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة

القبض على 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار

ضبط كميات من المخدرات بحوزة عناصر إجرامية بالقليوبية

1847 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

إصابة شقيقين في مُشاجرة بقنا

القبض على 9 مُتهمين بغسل 150مليون جنيه حصيلة تجارة المُخدرات
الجريدة الورقية