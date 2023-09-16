القبض على عاطل بالبحيرة وبحوزته أسلحة نارية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل بالبحيرة وبحوزته أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

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استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيما بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بالبحيرة) بالاتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة شبراخيت مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه..وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,900 كيلو جرام - 3 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية– طبنجة).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.