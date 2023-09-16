وزارة الداخلية تشن حملة مُكبرة على تُجار المُخدرات

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

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وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25,80 كيلو جرام– سلاح أبيض).

مديرية أمن القاهرة

ضبط (عاطلين، صاحب مصنع ملابس "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام –كمية لمخدر الهيروين - سلاح أبيض).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عاطل، لهمعلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

مديرية أمن السويس

ضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيشوزنت 2 كيلو جرام).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة طنطا ، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة).

مديرية أمن بورسعيد

ضبط (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الضواحى، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو).

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط (ريس بحرى) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض– ميزان حساس).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدرى الحشيش والأفيون–2 سلاح أبيض).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (عاطلين) بدائرة مركز شرطة المراغة، وبحوزتهما (كمية لمخدرىالهيروين والآيس "الشابو" –فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض– ميزان حساس).

مديرية أمن المنيا

ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة مغاغة، وبحوزتهما (325 قرص مخدر لعقارى "التامول - الكبتاجون").

ميناء القاهرة الجوى

ضبط (عامل).. حال وصوله إلى البلاد وبحوزتهعدد (كمية من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول"–4 برطمان كريم لمخدر الماريجوانا وزنت 1,719 كيلو جرام).

منطقة السحر والجمال

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضانبالشرقية..وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.