الجيش اللبناني يعتقل 43 سوريًا في مُداهمات لمُخيمات النازحين

أكد "الجيش اللبناني"، القبض على 43 سوريًا في مُداهمات لمُخيمات النازحين بمنطقة البقاع المتاخمة للحدود اللبنانية السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وذكر الجيش اللبناني، في بيان اليوم السبت، أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، داهمت عددا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع، وألقت القبض على 43 سوريا، لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية، وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

الجيش اللبناني يُصدر بيانًا عن تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جنوبي البلاد

وفي سياق آخر، دعت قيادة الجيش اللبناني المعنيين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونا لأرواح السكان في المناطق المجاورة.

وقالت قيادة الجيش، في بيان السبت:"على إثر تجدد الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة ــــ صيدا، تشير قيادة الجيش إلى أنها تعمل على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تُعرّض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، وتدعو جميع الأطراف المعنيين في المخيم إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونا لأرواح السكان في المناطق المجاورة".

ودعا الجيش اللبناني "جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق المحيطة بالمخيم وعدم الاقتراب من أماكن الاشتباكات، والتقيّد بالإجراءات التي تتخذها الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظا على سلامتهم".

إلى ذلك، أفادت مصادر لبناية بأن حصيلة الاشتباكات الأولية في عين الحلوة بلغت ثلاثة قتلى وأكثر من 20 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي في اليومين الماضيين إلى نحو 55 جريحا.