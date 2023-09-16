الإيقاع بتشكيل عصابى بالمنيا لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالمنيا لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بحوزتهم 18 ألف قرص مخدر.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة..فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (18,000 قرص مخدر- مبلغ مالى).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.