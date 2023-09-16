إنهاء حياة شخص في مشاجرة بالهرم

فارق شخص الحياة خلال مشاجرة نشبت مع أخر بسبب خلافات بينهما في منطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.



تلقت غرفة غدارة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما جثة هامدة على إثر الاعتداء عليه.

انتقل رجال مباحث الهرم إلى مكان الواقعة لكشف تفاصيلها، وعثر على جثة شخص مفارقا الحياة وبها عدة طعنات في الجسم نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتبين أن مشاجرة مع أخر أسفر عن مقتل الضحية.

عقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث في ضبط المتهم، وبحوزته أداة الجريمة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشف ملابسات واقعة اختفاء سائق بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة



وفي وقت سابق تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (عامل رخام) بغياب شقيقـــه (سائق - مقيم بمحافظة أسيوط) حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم.

أسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (سائق ،وعامل خردة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع ، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وكذا ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية ، وتم ضبط سلاح ناري فرد خرطوش وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة انتهت بجريمة قتل.. تفاصيل إنهاء حياة سائق على يد أخرين بالمعادي



كشفت تحريات رجال أمن القاهرة، ملابسات واقعة اختفاء سائق في ظروف غامضة بالمعادي، وبالفحص تبين ان سائق وعامل خردة وراء ارتكاب الواقعة بدافع سرقة سيارته، وتحرر محضر بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام، بلاغًا مفاده غياب شقيقه "يعمل سائق مقيم بمحافظة أسيوط" حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة تم ضبطهما.

وبمواجهتهما واعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من أنه فارق الحياة وعقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وكذا ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح ناري فرد خرطوش وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.