السبت 16 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حياة كريمة: نسب إنجاز بعض مشروعات المبادرة تصل إلى 90%

حيارة كريمة
حيارة كريمة

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة “حياة كريمة”، إنَّ حياة كريمة مبادرة رئاسية تضم كل مناحي الحياة ونسب الإنجاز في بعض النواحي يصل إلى 90%، مضيفة أنَّه جرى إنشاء وحدات صحية في كل قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وبدأت تعمل بواقع 54% من الكثافة الخاصة بها، خاصة أن وحدة الأسرة تقدم خدمات يومية وعادية للمواطنين.

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زيارة طلائع الشرقية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالحسينية

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قوافل حياة كريمة تصل اليوم قرية أبورماد جنوب البحر الأحمر

 القوافل الطبية 

وأضافت “فخري” خلال مكالمة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” أنَّ القوافل الطبية تعمل في كل قرى حياة كريمة سواء من وزارة الصحة أو الجامعة تعمل في التخصصات كلها، والدقيقة منها تحول إلى أقرب مستشفى لها.

القرى والنجوع

ولفتت إلى أنَّ المبادرة تحاول بقدر الإمكان بأن يكون هناك تنوع بالقوافل في القرى والنجوع في صعيد مصر، كما أن المبادرة تقيم مشروعات في الصرف الصحي بنسبة تنفيذ 56%، وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب جرى الانتهاء من 60% منها، ونسب تنفيذ مشروعات المدارس وصلت إلى 95%.

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