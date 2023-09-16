محافظ الأقصر يفتتح معرض" أهلا مدارس "

بتخفيض 30%..

افتتح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تنفيذا لمبادرة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

معرض أهلا مدارس، أمام محطة قطار الأقصر، بنسبة تخفيض تصل إلى ٣٠ % عن السوق الخارجى، تحت إشراف مديرية التموين والغرفة التجارية بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن المعرض يضم نحو ٢٠ عارضا، ويحوي كل ما يخص مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية، وشنط مدرسية، وأحذية، وملابس، وزى مدرسي وملخصات دراسية، بالإضافة لحلوى المولد النبوى وكذا السلع الإستراتيجية وكل ذلك بأسعار مخفضة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر انه بالإضافة لهذا المعرض، فهناك ٦ قوافل متنقلة تغطى كل مراكز ومدن المحافظة بواقع سيارتين لكل مدينة بإجمالي ١٢ سيارة ، وبمشاركة نحو ٢٠٠ مكتبة وسلسلة تجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تشارك الشركة المصرية لتجارة الجملة بالسلع الاساسية كالسكر ب20 جنيه والزيت بـ40 زجاجة 800 مللي والأرز 20 جنيه، بالإضافة إلى ١٣ شادر أخر أمام كبرى المكتبات فى مناطق عدة بالمحافظة.

ووجه محافظ الأقصر خلال تفقده للمعرض ولقائه بالعارضين والمواطنين أن يتم كتابة الأسعار بشكل واضح على كافة السلع والمنتجات وبيان أسعار ونسب الخصومات لرواد المعرض، كما أوضح أنه سيتم توفير أماكن دائمة للعرض بالسوق الحضري، مؤكدا على حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام.

حضر افتتاح المعرض نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص، ومدير إدارة شباب الخريجين والمهندس يحيى محمد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر والمهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، وقيادات مديرية التموين وأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية.

ويستمر المعرض حتى نهاية شهر سبتمبر مع استمرار العمل بالمبادرة بالمكتبات المشاركة وقوافل السيارات المتنقلة خلال العام الدراسي.