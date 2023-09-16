كييف تنتظر وصول دبابات "أبرامز" قريبًا.. مسؤول أوكراني يُوضح

أعلن سكرتير الأمن القومي والدفاع الأوكراني، "أليكسي دانيلوف"، أن بلاده ستحصل قريبًا على دبابات "أبرامز" من الولايات المتحدة، وتتوقع أن يكون عددها أكثر من 10، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وأضاف دانيلوف في حديث لـ"الإذاعة الأوكرانية: "فيما يتعلق بتوريد أثقل الدبابات التي يبلغ وزنها 80 طنا، ستصل إلى البلاد في القريب العاجل، وشركاؤنا في الولايات المتحدة لا يخذلوننا. في المستقبل القريب ستدافع هذه الدبابات عن بلادنا".

وتابع أن كييف ستحصل على أكثر من 10 دبابات "أبرامز".

أمريكا تُوافق رسميًا على شحن الدُفعة الأولى من دبابات "أبرامز" لأوكرانيا

أعلن رئيس قسم المشتريات في الجيش الأمريكي، "داج بوش"، عن الموافقة رسميًا على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقال بوش إن الدبابات ستصل إلى أوكرانيا بحلول الخريف المقبل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عنه قوله: "الآن، عليها (الدبابات) الوصول إلى أوروبا، ثم إلى أوكرانيا، مع كل المكونات من الذخيرة، وقطع الغيار، ومعدات الوقود، ومعدات الإصلاح"، كما أشارت القناة التليفزيونية إلى أن الولايات المتحدة أصلحت وأعدت 31 دبابة مخصصة لشحنها إلى أوكرانيا.

الإصدار الحديث من الدبابات:

وقررت السلطات الأمريكية نقل الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" القديمة إلى كييف، بدلًا من الإصدار الحديث من الدبابات.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن دبابات "أبرامز" ستظهر في أوكرانيا، لكنها ستكون نماذج مختلفة وليست تلك التي وعدت بها واشنطن أوكرانيا في الأصل.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" سابقًا، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمريكية تعتزم البدء بإرسال دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا في سبتمبر.