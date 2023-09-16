سرقة انتهت بجريمة قتل.. تفاصيل إنهاء حياة سائق على يد أخرين بالمعادي

كشفت تحريات رجال أمن القاهرة، ملابسات واقعة اختفاء سائق في ظروف غامضة بالمعادي، وبالفحص تبين ان سائق وعامل خردة وراء ارتكاب الواقعة بدافع سرقة سيارته، وتحرر محضر بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام، بلاغًا مفاده غياب شقيقه "يعمل سائق مقيم بمحافظة أسيوط" حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة تم ضبطهما.

وبمواجهتهما واعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما بإستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من أنه فارق الحياة وعقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه وإستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وكذا ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.