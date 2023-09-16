"تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقدت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان '' تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال''، بمركز شباب الشواشنة، تحدثت خلالها كريمة حسين رائدة ريفية، حول مفهوم القيم الايجابية، وأهميتها للطفل، أيضا دور الأسرة في تعزيز تلك القيم في أطفالهم، والتي تؤدي لمصلحة الطفل، ومن ثم أبويه، وهناك طرق عديدة لغرس تلك القيم في الأبناء، أهمها أن يكون الوالدين قدوة لهم، ويمكن أيضا تعزيز ثقافة التطوع، حب الوطن، المشاركة، وتحمل المسئولية، منذ الصغر، من خلال توفير بيئة محيطة مناسبة لتنشئة الطفل نشأة سوية.

تنظيم أولى لقاءات نادي الموهوبين بفرع ثقافة الفيوم …

وأقام قسم المواهب بالفرع بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بطامية التابعة لفرع ثقافة الفيوم، أولى لقاءات نادي الموهوبين للفنون التشكيلية، نفذ خلالها محمود سالم مسئول الفنون التشكيلية بالموقع، ورشة فنية لتعليم الأطفال أساسيات ومبادئ الرسم، إلي جانب اكتشاف مواهبهم في الرسم وتنميتها.

ونظمت مكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان ''محمد رسول الانسانية''، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث خلالها الشيخ جمعة عبد الفتاح بأن الله سبحانه وتعالى قد منّ على الإنسانية كلها، برسول الله محمد (ص)، وقد كانت، ولا تزال إنسانية الرسول مثالاً، ونموذجًا يُقتدَى به، فقد أبهرت إنسانيته العدو قبل الصديق، فيما أقام أطلس المأثورات الشعبية ورشة حكى شعبى بمكتبة الفيوم العامة، ناقش خلالها أسامة محمود عيسوى كبير باحثي أطلس، مجموعة من الحكايات الشعبية منها، حكايات الأصيل والخسيس، القط والفأر، بهدف تعريف الأطفال بالتراث الشعبى، والحكايات الشعبية، وتعزيز الهوية الثقافية لديهم.

ونظم بيت ثقافة ابشواى ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، قامت خلالها أسماء العشري أخصائي نادي المرأة بالموقع، بعمل فازة ورد بإستخدام برطمان زجاج، وألوان بلاستيك، إلي جانب عرض عرائس ماريونت تجاوب معه الرواد، ومسابقة معلومات عامة نفذها ضياء الفولي مسئول النشاط بمكتبة حي جنوب الفيوم.