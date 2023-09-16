افتتاح مشروعات جديدة ببني سويف يُدعم التنمية الاقتصادية

قال الدكتو سيد خضر، الخبير الإقتصادي، إن إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية التنموية بمحافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يحمل أهمية كبيرة على عدة مستويات منها دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في المحافظة وتوفير فرص عمل جديدة.

المشروعات القومية ببني سويف

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المشروعات تشمل إنشاء مصانع ومنشآت صناعية أو تطوير البنية التحتية للمدينة، ويؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الحياة الاقتصادية للسكان، وتحسين البنية التحتية مثل بناء طرق جديدة أو توسيع الشبكات الكهربائية والمياه والصرف الصحي ويعزز ذلك جودة الحياة ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز السياحة والثقافة وكذلك تطوير معالم سياحية أو ثقافية ، وبالتالى يؤدي إلى زيادة الجذب السياحي وتعزيز القطاع السياحي في المنطقة وتعزيز التنمية المستدامة.

خفض نسب الهجرة

وذكر الخبير الاقتصادي، أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير فى تخفيض نسب الهجرة من الصعيد إلى المحافظات الأخرى بحثا عن فرص عمل ، لكن تلك المشروعات ستخلق مزيد من فرص العمل لشباب بنى سويف وأيضا خلق حياة كريمة للمواطن والقضاء على العشوائيات بشكل كبير، وتحسين جودة البيئة، و تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع المحلي وزيادة المشاركة المجتمعية والتعاون في تنفيذ المشاريع القادمة، على حد قوله.

افتتاح السيسي المشروعات التنموية

ويفتتح الرئيس السيسي العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة بني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.