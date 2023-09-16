تداول 8 آلاف و630 شاحنة بضائع بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 630 شاحنة و145 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 385 شاحنة و107 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 245 شاحنة و38 سيارة .



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و296 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 839 راكبا بموانيها .

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 الف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 239 الف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.