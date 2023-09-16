السبت 16 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط كميات من المخدرات بحوزة عناصر إجرامية بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحملة أمنية إستهدفت عدة عناصر إجرامية من متجرى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة (الخانكة بالقليوبية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية الأتية:

ضبط (عنصرين إجراميين"لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش - سيارة -2 ميزان حساس - سلاح أبيض - مبلغ مالى).

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – ميزان حساس - مبلغ مالى).

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – طبنجة – وطلقات من ذات العيار - سيارة – سلاح أبيض –2 ميزان حساس - مبلغ مالى).

ضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس"الشابو" – بندقية آلية – فرد خرطوش – وطلقات نارية –سيارة– ميزان حساس - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,100,000 ثلاثة مليون ومائة ألف جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها من أجل الوصول لحالة الاستقرار المثلى الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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