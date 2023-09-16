الدوري الإنجليزي.. تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برايتون
يلتقي مانشستر يونايتد وبرايتون، مساء اليوم، بالجولة الخامسة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.
تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي
في حراسة المرمى:دي خيا
في الدفاع: مالاسيا – مارتينيز – ماجواير – دالوت
في الوسط: مكتوميناي – فريد – إيلانجا – فيرنانديز
في الهجوم: سانشو- راشفورد.
وتقام مباراة الجولة الخامسة بالبريميرليج بين مانشستر يونايتد ونظيره برايتون اليوم، في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما تذاع عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
ويتواجد برايتون في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط، و يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.