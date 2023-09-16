يلتقي مانشستر يونايتد وبرايتون، مساء اليوم، بالجولة الخامسة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى:دي خيا

في الدفاع: مالاسيا – مارتينيز – ماجواير – دالوت

في الوسط: مكتوميناي – فريد – إيلانجا – فيرنانديز

في الهجوم: سانشو- راشفورد.

وتقام مباراة الجولة الخامسة بالبريميرليج بين مانشستر يونايتد ونظيره برايتون اليوم، في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما تذاع عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

ويتواجد برايتون في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط، و يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.