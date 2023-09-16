أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت بأسواق الفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع الدواجن واللحوم اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر إرتفاعا ملحوظا في الأسعار، وخاصة بأسعار الدواجن البيضاء والتى يرتفع الطلب عليها للاستهلاك المنزلي.

وتباينت أسعار اللحوم الحمراء من منطقة إلى أخرى وتراوح سعر الكيلو بين 270 إلى 300 جنيها بينما بلغ سعر الكيلو من لحوم الماعز 315 جنيها، مع عدم إلتزام الجزارين بأسعار موحدة.

وتم بيع الكيلو من الدواجن البيضاء بمبلغ 72 جنيها في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة بينما وصل سعر الدواجن الامهات إلى 65 جنيه والساسو 95 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 115 جنيها.

إرتفاع الأسعار وكيلو البانيه بمبلغ 145 جنيها في الفيوم

وتم بيع كيلو الرومي بمبلغ 95 جنيها والبط البلدي بمبلغ 75جنيها والبط المولار بمبلغ 80 جنيها ووصل سعر البانيه الى 145 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 80 جنيها وبدون العظم بمبلغ 110 جنيهات وأوراك بالعظم بمبلغ 77 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 85 جنيها والهياكل 35 جنيها والأجنحة 52 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 110 جنيها، بينما سجل سعر البيض 112 جنيها للكرتونة.

وأفاد بعض تجار الدواجن البيضاء أن نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية تسبب في زيادة الطلب عن المعروض، وهو ما أدى إلى إرتفاع الأسعار مرة أخرى بعد استقرارها خلال الفترة الماضية.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.