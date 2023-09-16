مدير مركز الاستشارات الهندسية: الصعيد حصل على نصيب الأسد من المشروع القومي للطرق (فيديو)

قال الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، إنّ المشروع القومي للوطن شهد إنشاء أكثر من 7 آلا كم وتمت إعادة تأهيل ورفع كفاءة لعدد آخر من الطرق لا يقل عن نفس الأطوال.

البنية الأساسية للطرق

وأضاف “عوف” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "البنية الأساسية للطرق أصبحت 30 ألف كم ونصيب الصعيد من هذه المشروعات كان نصيب الأسد بعدما عانى لفترات طويلة من التهميش وكانت المشروعات محافظات وجه بحري".

المشروع القومي للطرق

وتابع أستاذ النقل والطرق: “الصعيد حصل على العديد من المشروعات في المشروع القومي للطرق مثل محاور النيل وكانت المسافات البينية بين المحاور 100 كم في بعض المحافظات وهو ما يسفر عنه جهد كبير وكميات كبيرة من الوقود والتلوث والحوادث وكان البديل هو المعديات التقليدية التي كانت تسبب وفيات وحوادث، ووضعت الدولة خطة لتقليل المسافات البينية إلى 25 كم بدلا من 100 كم وفي طريقنا لإنهاء الخطة بالكامل لافتتاح هذه المشروعات”.

