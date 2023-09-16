1847 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكن رجال المرور في وزارة الداخلية من تحرير 1847 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط 633 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 57 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

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انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.