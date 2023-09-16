السبت 16 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

1847 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن رجال المرور في وزارة الداخلية من تحرير 1847 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط 633 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 57 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها


 

txt

نهب الآثار.. جريمة عابرة للتاريخ

txt

جريمة تزوير العملة..القانون يردع هوس جمع المال الحرام

انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

مواد متعلقة

إصابة شقيقين في مُشاجرة بقنا

القبض على 9 مُتهمين بغسل 150مليون جنيه حصيلة تجارة المُخدرات

التحقيق مع تاجر مخدرات سقط بـ 19 ألف قرص ترامادول في كرداسة

تفاصيل سقوط أخطر ديلر مخدرات بحوزته مضبوطات قاربت الـ 2 مليون جنيه

القبض على عاطلين بـ 150 جرامًا من الشابو

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة القرية السياحية

الداخلية تستقبل زيارة المكتب العربي لشؤون المخدرات 

ضبط 4 أشخاص متهمين بالاتجار في العملة بأسيوط والجيزة
الجريدة الورقية